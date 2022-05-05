В Свердловской области обещают похолодание со снегом и дождём 

6 мая свердловские синоптики обещают сильный дождь, снег и ветер. По прогнозам, уже завтра в Свердловской области порывы ветра могут достигнуть 21 м/с и принести с собой обильные осадки. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 5°C, температуру воздуха днём прогнозируют от 4 до 9°C выше ноля.

Специалисты МЧС призывают быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности. Из-за неблагоприятных метеоусловий ожидается повышенный риск ДТП и возникновения происшествий на объектах ЖКХ, перебои в подаче электроэнергии, обрыв проводов и замыкания на электросетях.

Тагильчан просят воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, также горожанам советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не прятаться от сильного ветра около стен домов и убирать хозяйственные вещи со дворов и балконов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.