В Свердловской области новорождённый погиб после того, как родители пытались накормить его кашей

В Асбесте новорождённый погиб после того, как родители пытались накормить его манной кашей. Об этом со ссылкой на местную жительницу пишет Е1.ru.

По данным женщины, малыш родился меньше двух месяцев назад и стал шестым ребёнком в семье. Во вторник, 12 января, родители накормили его манной кашей, а после новорождённый стал задыхаться. Приехавшие на место происшествие врачи около 15 минут пытались реанимировать младенца, но безуспешно.

«В квартире антисанитарные условия, родители могли быть под наркотиками, на месте у них брали экспресс-тест. Старшие дети в садик не ходили, школу не посещали», — рассказала жительница Асбеста.

Источники E1.ru в медицинских учреждениях и силовых структурах подтвердили факт произошедшего. В Следственном комитете отказались от комментариев.