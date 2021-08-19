В Свердловской области непривитых учителей хотят обязать делать ПЦР-тесты каждую неделю

Непривитых от коронавируса школьных учителей и сотрудников детских садов в Свердловской области могут обязать регулярно делать ПЦР-тесты, в противном случае их будут переводить на дистанционный формат работы, пишет Znak.com.

Заместитель губернатора региона Павел Креков во время брифинга заявил, что вакцинация всё ещё является добровольной и педагогов без прививки не планируют отстранять от работы. Ответственность за вакцинацию сотрудников переложили на руководителей образовательных учреждений.

«Никаких нормативных документов об отстранении от работы тех, кто не вакцинирован, мы не планируем выпускать. При этом форму работы определяет руководитель учреждения. И в ряде случаев, если такая возможность есть, он может перевести человека, который не вакцинирован, на удалёнку. Если такой возможности нет, то мы рекомендуем обеспечить ПЦР-исследования невакцинированных примерно один раз в неделю», — утверждает Креков.

Замгубернатора также подчеркнул, что большинство педагогов образовательных учреждений в регионе уже поставили себе прививку от ковида. Оперативный штаб рассчитывает до 1 сентября привить всех учителей, за исключением тех, у кого есть медицинские отводы и антитела.