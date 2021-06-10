В Свердловской области неизвестные взорвали банкомат Сбербанка и украли 1,5 млн рублей (ВИДЕО)

В ночь на 9 июня двое неизвестных взорвали банкомат Сбербанка и вынесли 1,5 миллиона рублей в посёлке Восход под Камышловом. Злоумышленники проникли в помещение магазина через заднюю дверь, оставив при этом целыми замки. На записи с камер наблюдения видно, как подельники вошли в пустующее торговое помещение, закачали горючий газ в банкомат, а затем воспламенили его с помощью электрической искры. От взрыва банкомат разлетелся, и грабители спокойно вытащили кассеты с наличными. Теперь злоумышленников ищет полиция.