В Свердловской области недоношенных малышей начали доставлять в областной перинатальный центр вертолётом

В Свердловской области недоношенных малышей начали доставлять по воздуху в Екатеринбург. Как сообщает департамент информполитики региона, транспортировать новорождённых детей стало возможно благодаря отечественному вертолёту «Ансат», который поступил на вооружение Территориального центра медицины катастроф.

Так, двоих новорождённых, нуждающихся в помощи врачей-неонатологов Областной детской клинической больницы, привезли в Екатеринбург из Талицы на вертолёте. Дорога заняла один час вместо трёх часов на автомобиле.

Чтобы доставить пациентов максимально быстро и бережно, неонатологи ОДКБ связались с Центром медицины катастроф. В воздушную скорую помощь поместили специальный транспортный инкубатор: мобильный кювез предназначен для перевозки новорождённых детей весом даже менее одного килограмма и позволяет поддерживать оптимальную для ребёнка температуру внутри оборудования. Врач-неонатолог ОДКБ и фельдшер ТЦМК контролировали жизненно важные функции пациентов: частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, температуру.

Ежегодно медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф Свердловской области эвакуируют в клиники около 700 детей из разных уголков региона, в том числе до 200 малышей — по воздуху.