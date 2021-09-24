В Свердловской области назначили министра цифрового развития

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра цифрового развития и связи Михаила Пономарькова, сообщает департамент информационной политики региона.

Пономарьков победил в открытом конкурсе на эту должность, к исполнению обязанностей он приступит с 27 сентября.

«Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас — настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений»,— отметил губернатор Куйвашев.

Министерство цифрового развития и связи создано на базе департамента информатизации и связи Свердловской области в марте 2021 года. Причиной создания стал переход региона на «централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности».

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Юрий Гущин покидает региональное правительство. По словам собеседника «Коммерсантъ-Урал» в правительстве региона, у него не было перспектив, так как заместитель губернатора Олег Чемезов, курирующий работу министерства, лоббирует на эту должность «своего человека».

По данным департамента информационной политики, на участие в конкурсе на пост министра подали заявки более двух десятков специалистов.

Михаил Пономарьков родился в Новосибирске, окончил Тюменский госуниверситет по специальности «прикладная информатика в экономике». Работал по профилю в различных коммерческих организациях. Руководил региональными и федеральными проектами внедрения геоинформационных систем в различных отраслях в Группе компаний CSoft, возглавлял структурное ИТ-подразделение научно-исследовательского и проектного института градостроительства, руководил проектами создания АПК «Безопасный город» в Группе компаний «Техносерв». С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, после реорганизации — заместителя министра цифрового развития и связи.