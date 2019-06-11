В Свердловской области назначен новый начальник УФССП

Приказом Минюста РФ новым начальником управления Федеральной службы судебных приставов в Свердловской области назначена Альбина Сухорукова, с декабря 2018 года исполнявшая обязанности руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе УФССП РФ.

Представление Сухоруковой в новом статусе состоится на следующей неделе, для этого в Екатеринбург из Москвы приедет один из заместителей директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Альбина Сухорукова окончила Челябинский юридический институт по специальности «юриспруденция», имеет звание «Почётный работник Федеральной службы судебных приставов». Карьеру начала в Челябинской области, затем с 2009 по 2014 год замещала руководителя управления ФССП по Свердловской области. В 2014 году она была назначена главным судебным приставом Челябинской области. В Свердловскую область её перевели в начале декабря 2018 года, когда пост начальника регионального УФССП покинул Владимир Осьмак.