В Свердловской области нашли более 5 тысяч долларовых миллионеров

Свердловская область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по числу долларовых миллионеров, со ссылкой на исследование бизнес-школы «Сколково» пишет 66.ru.

По подсчётам авторов исследования, в Свердловской области живет 5198 долларовых миллионеров. 5,5 тысячи человек — в Татарстане, 6 тысяч человек — в Ростовской области, 12 тысяч — в Краснодарском крае, 28 тысяч — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 104,5 тысячи — в Москве и Московской области. Всего в России, по данным аналитиков, живет 297 тысяч человек с таким состоянием.

При этом по количеству клиентов private banking (индивидуальное банковское обслуживание VIP-клиентов) Екатеринбург занимает третье место, сразу после Москвы и Петербурга. Здесь этой услугой пользуются 984 человека — на 19% больше, чем в 2020 году.

Аналитики отмечают, что официальная статистика не отражает реальной картины, поэтому в исследовании учитывались косвенные данные — число принадлежащих физлицам люксовых автомобилей (стоимостью от 3 млн рублей), валовый региональный продукт, численность юридических лиц в регионе, количество клиентов private banking, число объявлений о продаже дорогой недвижимости (более 10 млн рублей) и сверхдорогой (более 70 млн рублей).

Как отмечают авторы исследования, в России мало публичной статистики о богатых людях. В рейтингах вроде списков миллиардеров по версии Forbes появляются только сверхбогатые россияне. Кроме того, это журналистские оценки. Консультанты сервисов private banking редко разглашают даже деперсонифицированные данные, а провайдеры таких услуг видят лишь сегмент миллионеров, которые хранят деньги в национальной банковской системе. Данные по депозитам, акциям и другим финансовым активам почти недоступны из-за банковской и налоговой тайны, также нет информации о капиталах россиян в офшорах.