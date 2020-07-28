В Свердловской области нарушителей ПДД будут ловить с помощью мобильного приложения

В ГИБДД по Свердловской области создали приложение «Мобильный розыск». С его помощью госавтоинспекторы смогут останавливать подозрительные автомобили — в смартфоне отображается снимок машины, её госномер и причина, по которой она была выделена в потоке.

Приложение работает в связке со стационарными камерами, а в перспективе его адаптируют и для работы с передвижными камерами-треногами. Как сообщает Е1.ru, этой весной приложение опробовали в Екатеринбурге. Сейчас географию тестирования расширяют на другие районы Свердловской области.

«Это очень интересное программное обеспечение, в которое мы закачиваем информацию, связанную с тем перечнем транспорта, который нас интересует. Например, это водители с иностранными номерами, автовладельцы, которые не оплатили штраф, и водители, которые прекращают регистрацию транспортного средства, но продолжают ездить, не привлекаясь к ответственности. Сейчас работу с приложением мы развернули по всему региону», — рассказал порталу начальник областного центра автоматической фиксации нарушений Дмитрий Кузнецов.

Пока сотрудники тестируют программу, высказывают пожелания по её усовершенствованию. Также госавтоинспекторы Свердловской области используют в борьбе с нарушителями дроны.