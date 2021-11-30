В Свердловской области начнут ремонтировать дома-памятники за счёт инвесторов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал спецгруппу, которая проработает корректировки федерального законодательства в сфере реставрации жилых домов-памятников. Этот вопрос сегодня актуален для жителей Ирбита, Екатеринбурга, Верхотурья и других городов области.

Как сообщает департамент информполитики, тема о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в этой сфере обсуждалась во время рабочей поездки губернатора в Ирбит в сентябре 2021 года. Здесь расположено сразу несколько уникальных жилых многоквартирных домов-памятников. Восемь из них уже приведены в порядок при областной поддержке. На очереди ещё 15. Это сложный и дорогостоящий процесс, поскольку механизм реконструкции таких объектов до конца не проработан. Например, в действующем законодательстве не прописана возможность привлечения частных средств к реализации программы капитального ремонта таких домов.

Ранее губернатор Свердловской области заручился поддержкой председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Первое, что нужно сделать, — разрешить капитальный ремонт в таких домах, в том числе за счёт внебюджетных источников», — отметил Павел Крашенинников.

Кроме того, также обсуждается инициатива по разрешению сноса и обязательному воссозданию памятников в том случае, если они несут угрозу жизни и здоровью живущих в них людей. Рабочая группа займётся проработкой этого и других вопросов.