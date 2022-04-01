В Свердловской области начались учения с участием Тагильской ракетной дивизии РВСН

В Свердловской области начались командно-штабные учения с Тагильским ракетным соединением, которое оснащено подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Всего в учениях будут задействованы свыше 2 тысяч военных и около 200 единиц техники. Основной целью является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения, а также организация и осуществление всех видов обеспечения.

Предполагается, что в рамках учений будет проверена слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, а также дана оценка возможности по совершению манёвров перспективных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в переоснащаемые соединения.

«Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток», — отмечается в сообщении.

Также во время учений будут отработаны вопросы интенсивных манёвренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки.