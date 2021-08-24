В Свердловской области начали сокращать число коек для пациентов с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабилизируется, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В связи с этим Минздрав начал сокращать количество коек в больницах для инфицированных пациентов.

Как следует из приказа министра здравоохранения региона Андрея Карлова от 20 июля, всего в медучреждениях создано 9542 места для больных коронавирусом. В оперативном штабе уточнили, что за последние две недели из ковидного коечного фонда выведено 100 коек, речь идёт о местах в Областной наркологической больнице.

По данным на 24 августа, в ковидных госпиталях находится 7367 пациентов, в том числе 790 в тяжёлом состоянии. За последние сутки выявлен 521 новый случай заболевания, подтверждена смерть 31 пациента от коронавируса.