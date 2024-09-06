В Свердловской области на программу газификации направлено 715 млн рублей. Такую сумму перечислил единый оператор газификации ООО «Газпром газификация» АО «ГАЗЭКС» на строительство газопроводов.

«Новый транш будет направлен на социальную газификацию 35 муниципалитетов. Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очерёдность выполнения строительно-монтажных работ. Преимущества голубого топлива перед альтернативными источниками они смогут оценить уже в следующем году», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Средства нового транша будут направлены на строительство сетей газоснабжения в Нижнем Тагиле и в Арамильском, Артинском, Ачитском, Белоярском, Верхнесалдинском, Горноуральском, Ивдельском, Каменском, Каменск-Уральском, Камышловском, Кировградском, Нижнетуринском, Новолялинском, Полевском, Пышминском, Режевском, Североуральском, Сысертском, Серовском, Талицком городских округах, а также в городских округах Богданович, Верхний Тагил, Дегтярск, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Сухой Лог. Кроме того, догазификация будет проведена в муниципальном образовании Красноуфимский округ и муниципальном образовании Алапаевское, Нижнесергинском и Камышловском муниципальных районах.

Всего с 2021 года в Свердловской области построено свыше двух тысяч километров газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Это позволило создать техническую возможность для подключения к сетям более 82,3 тысячи объектов. Газопроводы подведены к 45 тысячам домовладений, из них уже подключены к газу более 23,7 тысячи домов.

Напомним, программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. По решению губернатора Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для нескольких категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

Заявки на заключение договора можно подать на федеральном портале connectgas.ru, через Госуслуги, а также в офисах газораспределительных организаций.