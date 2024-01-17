В Свердловской области на президентских выборах в 2024 году разыграют квартиры

В период президентских выборов в 2024 году в Свердловской области пройдёт викторина «Опорный край», посвящённая 90-летию региона. Принявшие в ней участие избиратели смогут выиграть ценные призы, в том числе смартфоны, автомобили и даже квартиры.

Как уточняет Telegram-канал «Не для протокола», инициаторами викторины выступили глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и Союз промышленников и предпринимателей региона.

Отметим, что на момент публикации в качестве кандидатов в президенты на выборах 2024 года зарегистрированы Владимир Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Ещё 8 человек находятся на этапе подачи документов. В их числе действующий президент Владимир Путин.