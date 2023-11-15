В Свердловской области на научно-техническое развитие будет направлено порядка 730 млн рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами Законодательного собрания, в котором он обозначил основные приоритеты бюджетной и налоговой политики региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«Средний Урал должен стать одним из лидеров нового этапа индустриального развития нашей страны, основанного на собственных ресурсах, компетенциях и силах. Особый акцент в областном бюджете сделан на развитие инновационной инфраструктуры. В 2024–2026 годах на научно-технологическое развитие планируется направить порядка 730 млн рублей. Отвечая на актуальные технологические вызовы, мы планируем формирование научно-производственной экосистемы “Космос”, ядром которой станет технопарк в сфере электронной промышленности», — отметил губернатор.

По его словам, поддержку получат и проекты Уральского научно-образовательного центра.