В Свердловской области на 73% превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

За первую неделю сентября в Свердловской области зарегистрировано 22 894 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 73,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Сорок семь процентов заболевших составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости — среди детей до 2 лет, далее — дети 3–6 лет, на третьем месте — 7–14 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в области доминируют риновирусы, также выделены вирусы гриппа А (Н3N2), парагриппа, коронавирусы.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции важно и своевременно привиться против сезонного гриппа: микс этих инфекций может привести к трагическим последствиям, отмечают эпидемиологи. Активность гриппа начинается в ноябре — декабре, а пик заболеваемости приходится на январь — февраль. Для формирования защитного иммунитета сделать прививку нужно заранее.

По данным на конец августа, в Свердловской области прививку от коронавируса сделала только половина от необходимого количества уральцев.