В Свердловской области мужчину приговорили к 16 годам колонии за убийство знакомой

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 35-летнего жителя региона, который зарубил топором свою 30-летнюю однокурсницу, а после переоделся в её одежду, чтобы снять деньги с её банковской карты, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в августе 2020 года у подсудимого были проблемы из-за крупного долга перед микрофинансовыми организациями, мужчина решил закрыть его преступным путём. 20 августа 2020 года он приехал в Красноуфимск к бывшей однокурснице, потому что узнал, что у неё есть деньги на банковской карте. Подсудимый взял топор и нанёс ей четыре удара по голове и шее. Мужчина взял из квартиры убитой ноутбук, телефон и банковскую карту. Чтобы снять деньги с карты и не быть пойманным, он переоделся в одежду убитой. С карты он похитил 230 тысяч рублей. Позже его всё равно поймали совместными силами следователей и полиции.

«Гражданин, у которого в этой жизни ничего святого нет, чтобы снять деньги с похищенной у жертвы банковской карты, переодевался в одежду потерпевшей (плащ и шапку), чтобы сыщики думали, что она сама снимала деньги. Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что якобы не знает, о чём идёт речь. Часть из похищенных денег он потратил на погашение накопившихся долгов», — прокомментировал начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подсудимый признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений») и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Осуждённый признал свою вину частично. Он также обязан возместить стороне потерпевшей моральный вред в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.