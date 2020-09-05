В Свердловской области мужчина уснул за рулём и погиб в ДТП. В аварии пострадали восемь человек

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Курган произошло столкновение трёх автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, погибший автолюбитель уснул за рулём.

Как пишет Znak.com со ссылкой на региональную ГИБДД, ДТП случилось вечером 4 сентября на 121-м километре автодороги. 28-летний водитель за рулём Иж-2126-030 ехал в сторону Екатеринбурга со стороны Курганской области. Мужчина выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем Ford Focus, а затем ещё с одним встречным автомобилем аналогичной марки.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался до приезда бригады скорой помощи. Четверо его пассажиров, среди которых 16-летняя девушка, получили травмы. Также пострадали трое пассажиров одного из автомобилей Ford и водитель.