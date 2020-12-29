В Свердловской области мужчина убил сожительницу и напал на пристава в суде, где ему должны были огласить приговор за побои

Житель Свердловской области убил свою сожительницу в суде, где ему должны были огласить приговор за побои. После расправы над девушкой мужчина напал с ножом на посетителя и судебного пристава. Теперь мужчину обвиняют по пяти статьям УК РФ.

Трагедия произошла в марте 2020 года возле здания мировых судей Первоуральского района. 37-летний местный житель пришёл к зданию суда для рассмотрения административного дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). На крыльце здания обвиняемый поссорился с бывшей сожительницей и, будучи в состоянии опьянения, ножом нанёс девушке не менее 13 ударов в грудь, голову и шею. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Кроме того, обвиняемый ножом нанёс удары судебному приставу и посетителю суда, которые пытались пресечь убийство. Повреждения, которые первоуралец нанёс приставу, расценены экспертом как вред здоровью средней тяжести. Очевидцу обвиняемый причинил лёгкий вред здоровью», — добавили в ведомстве.

Как рассказали в Следственном комитете Свердловской области, мужчина обвиняется также в хищении и поломке автомобиля своей бывшей сожительницы.

«В начале февраля 2020 года обвиняемый после ссоры со своей бывшей сожительницей совершил угон её автомобиля. Эту же автомашину обвиняемый дважды умышленно повреждал, причинив владелице транспорта ущерб на общую сумму более 60 тысяч рублей. Ещё одним преступным эпизодом, инкриминируемым обвиняемому, стало то, что в начале февраля 2020 года он совершил покушение на убийство бывшей сожительницы, причинив ей множественные удары руками и ногами по телу и голове, но тогда женщина сумела вырваться и убежать», — сообщили в пресс-службе областного СК.

По данным полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас жителю Первоуральска вменяют ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, чч. 1, 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, в том числе двух и более лиц, в том числе в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), а также ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).