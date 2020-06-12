В Свердловской области мужчина покончил с собой в здании ОВД

Житель Ивделя, задержанный 10 июня за мелкое хулиганство, покончил с собой в здании ОВД. По данному факту СКР и ГУ МВД России по Свердловской области проводят служебные проверки.

Как рассказал Znak.com глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых, тело мужчины было обнаружено сотрудниками дежурной части 11 июня в 05:30. Он пояснил, что 54-летний житель Ивделя был задержан участковыми уполномоченными в посёлке Оус за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), и доставлен в дежурную часть.

«В 18:30 он почувствовал себя плохо, о чём сообщил полицейским. Стражи порядка вызвали ему скорую помощь. Прибывшие врачи доставили гражданина в районную больницу, где после осмотра в госпитализации ему отказали. Вернувшись в райотдел, мужчина попросил побыть в фойе здания, так как в его деревню общественный транспорт в тот поздний час уже не ходил. В 05:00 гражданин отправился в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, то дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашёл его на лестничном пролёте рядом с чердачным помещением без признаков жизни», — пояснил Горелых.

Несмотря на то что сотрудник полиции незамедлительно приступил к реанимационным действиям, прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. На теле погибшего отсутствовали внешние признаки криминальной смерти. Точную причину установит судмедэкспертиза.

«Возможной причиной такого поступка могло послужить то обстоятельство, что 11 июня мужчина должен был в 11:00 явиться в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждённому в отношении него по факту угрозы убийством бывшей сожительнице, которая обратилась за помощью в ОВД и написала заявление», — добавил Валерий Горелых.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что следственным отделом по городу Ивделю также проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.