В Свердловской области молодые мамы до 23 лет смогут получать единовременные выплаты и другие меры соцподдержки

Сегодня, 25 марта, на заседании Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) под председательством спикера Людмилы Бабушкиной депутаты приняли изменения в областной закон «О защите прав ребёнка».

«Мы приняли закон, который инициировал губернатор, о поддержке молодых семей, молодых мам до 23 лет, родивших ребёнка с 1 января 2025 года. В этом случае им выплачивается 50 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ребёнка, 15 тысяч рублей выплачивается за коммунальные услуги и оплату жилья, если родители обучаются и у них нет жилья в собственности. Ну и, конечно, если мать проживает Свердловской области. Обратиться за выплатами можно в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. И ещё есть возможность получения компенсации за ипотеку до 500 тысяч рублей. Здесь можно получить выплату до исполнения женщине 29 лет. Вот такие замечательные плюсы предоставляются», — отметила Людмила Бабушкина.

Поддержку от государства женщина сможет получить если она гражданка РФ и постоянно проживает в Свердловской области, а ребёнок рождён с 1 января 2025 года.

Средства будут предоставлены в виде электронного сертификата. Для того чтобы воспользоваться ими необходимо подать заявление в управление социальной политики по месту жительства с указанием номера своей банковской карты — Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или портал Госуслуг.

В Свердловской области последовательно ведётся работа по повышению качества жизни семей с детьми. Среди действующих мер — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, пособие на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей, выдача областного материнского капитала и другие меры поддержки.