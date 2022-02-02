В Свердловской области молодая мама убила сына и попыталась покончить с собой

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело в отношении 20-летней молодой мамы, которую подозревают в убийстве младенца (часть 2 статьи 105 УК РФ). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, женщина задержана, ей будет назначена психиатрическая экспертиза.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля подозреваемая, находясь у себя в квартире, убила 9-месячного сына. Причины убийства неизвестны, их выясняют специалисты. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о преступлении поступило в ОП № 22 в 03:00 от бабушки ребёнка.

«Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьёзные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.