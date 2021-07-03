В Свердловской области молния убила двух человек 

Вечером 2 июля в Свердловской области два человека погибло от удара молнии на озере Балтым. Об этом сообщил изданию Znak.com глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоёма среди других отдыхавших находились две семьи, ранее между собой не знакомые. От внезапно нагрянувшей непогоды в виде сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики скорой помощи, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось. Личности обоих погибших представители МВД установили: это мужчины по имени Андрей, 1986 года рождения, и Георгий, 1988 года рождения», — рассказал полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, при осмотре тел у погибших были обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. Тела умерших отправлены на экспертизу.