В Свердловской области могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов

Власти Свердловской области прорабатывают возможность ввести QR-коды для посещения салонов красоты, спортивных залов и ресторанов. Об этом в прямом эфире портала Е1 заявил вице-губернатор региона Павел Креков. Чиновник отметил, что сейчас прорабатывается техническая составляющая.

«Вопрос прорабатывается со всех сторон. Он связан с определенными техническими вещами. У нас не все есть, что есть в Москве. Подробности чуть позже», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Накануне рестораторы и владельцы ночных заведений Екатеринбурга обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой ввести систему QR-кодов для доступа в бары и клубы, чтобы заведения могли работать и после 23:00. Одним из первых идею предложил ресторатор Евгений Кексин. Он опубликовал открытое письмо в своём Instagram и предложил коллегам присоединиться к предложению.