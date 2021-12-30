​​​​​​​В Свердловской области модернизация рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК стала топовым проектом для инвестирования 

В Свердловской области в 2024 году планируется провести техническое перевооружение рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК. Он вошёл в число приоритетных проектов для инвестирования в Свердловской области. По предварительным оценкам, объём инвестиций составит 210 млн долларов, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

После технического перевооружения на стане начнётся производство новых видов металлопроката, а его мощность увеличится с 800 тысяч тонн до 950 тысяч тонн металлопроката в год. Будет создано несколько десятков новых рабочих мест.

«Металлопрокат, который будет освоен на обновлённом стане, востребован на рынке. Благодаря реализации этого проекта мы сможем обеспечить полную загрузку цеха и дополнительно получим на стане около 280 тысяч тонн балки и 50 тысяч тонн шпунта», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Техническое перевооружение предполагает установку горизонтальной роликоправильной машины и машины для ускоренного охлаждения балок.

Все агрегаты будут оснащены электронными датчиками, которые позволят следить за всеми этапами проката на протяжении почти 10 километров: от помещения рельсовой заготовки в печь до отгрузки готового проката.