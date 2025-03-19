В Свердловской области мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов за год увеличился на 51%

В Свердловской области мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 году увеличился на 51% по сравнению с 2023 годом, а посещаемость таких сервисов выросла на 13%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведённого на основе обезличенных абонентских данных.

На Среднем Урале психологическими сервисами чаще пользуются женщины. Они составляют 65% аудитории и обеспечивают две трети интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26-35 лет — к ней относится каждый третий пользователь. На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (16%).

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров. Абоненты 14-20 лет составляют 3% аудитории. Самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился в 2,3 раза.

В среднем свердловчане в прошлом году проводили на платформах онлайн-психотерапии 36 минут в месяц. Наиболее востребованы такие сервисы были в апреле, когда беседа длилась в среднем 43 минуты. Меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось в декабре — 28 минут.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвящённые психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее вопросы психологического здоровья и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остаётся «Ясно» — за год его аудитория выросла в 2 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk — площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятёрку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

По данным «Мегафона», в Свердловской области трафик на такие ресурсы в 2024 году среди абонентов оператора увеличился на 60% по сравнению с 2023 годом.

«Регион вошёл в топ-10 субъектов РФ по активности на психологических сайтах. Наибольший трафик приходится на ресурсы “Ясно” и Alter», — прокомментировали АН «Между строк» в компании.