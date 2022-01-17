В Свердловской области многодетные семьи, у которых более пяти мест в автомобиле, не будут платить транспортный налог 

В Свердловской области власти отменили транспортный налог для многодетных семей на большие автомобили. Теперь могут не платить налог те семьи, у которых более пяти мест в салоне. При этом мощность двигателя никак не повлияет на оплату пошлины, сообщает «Российская газета».

Ранее на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал освободить многодетные семьи от налога на транспорт.

«Мы решили освободить многодетные семьи с большими автомобилями от транспортного налога. Понимаем: платить его им тяжело, они и без того находятся в достаточно непростой ситуации. Особенно сегодня, когда продолжается пандемия», — отметил Куйвашев.

В Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области подсчитали, что новой льготой воспользуются около трёх тысяч многодетных семей. До этого в регионе правом не платить транспортный налог пользовался только один из родителей в семье с тремя и более детьми и только на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.