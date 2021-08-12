В Свердловской области мать выбросила новорождённую дочь в канаву из-за бедности

В Тавде 31-летняя женщина выбросила свою новорождённую дочь в канаву. Жуткий случай произошёл в апреле 2021 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 12 апреля тавдинка самостоятельно у себя дома родила девочку. Свою беременность она скрывала от окружающих и на учёте в больнице не состояла. После родов обвиняемая завернула новорождённую в мусорный пакет и выбросила в придорожную канаву. Малышка умерла от удушья.

Обвиняемая признала вину. Свой поступок она объяснила отсутствием денежных средств. Уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка сразу после родов» направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет колонии. Данная статья УК РФ более мягкая, чем ст. 105 «Убийство», за которую в том числе может быть предусмотрен пожизненный срок.