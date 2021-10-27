В Свердловской области мать-инвалид зарезала дочь за плохое поведение 

Жительница деревни Уфа-Шигири Нижнесергинского района Свердловской области убила родную дочь. Изначально женщина выдумала целую историю о том, как в её дом проник неизвестный бородатый мужчина и зарезал её восьмилетнюю дочь. Однако когда полиция прибыла на место преступления и пообщалась с матерью девочки, та во всём созналась.

Трагедия произошла ночью 26 октября. По словам подозреваемой, девочка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого было достаточно, чтобы взяться за нож. От полученных ранений ребёнок скончался на месте.

«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы одной из деревень Нижнесергинского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемая на учёте в ПДН не состояла, но ранее обследовалась в специализированном медучреждении, является инвалидом II группы. Именно с заболеванием женщины оперативники связывают фантастическую версию про бородатого убийцу. Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, в воспитании дочери помогал только финансово.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.