В Свердловской области машиниста поезда осудят за гибель лежавшего на путях мужчины

В Свердловской области в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело машиниста поезда, следовавшего от станции Усть-Берёзовка до станции Сосьва Новая, и его помощника, которым инкриминируется гибель человека, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР. Оба обвиняются по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, 24 мая поезд на 10-м пикете 95-го километра переехал лежавшего на железнодорожных путях мужчину, предположительно, из-за того, что оба мужчины не следили за железнодорожными путями.

«Машинист и помощник машиниста, выехав из кривой на прямой участок пути с неограниченной видимостью, прекратили наблюдение за свободностью железнодорожного пути, невнимательно следили за происходящим на железнодорожных путях и вблизи от них. В связи с чем не обнаружили лежащего вблизи железнодорожного пути мужчину, не применили экстренное торможение для предотвращения наезда на потерпевшего», — заявили в СКР.

В результате травм, полученных от колёс поезда, мужчина скончался на месте. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.