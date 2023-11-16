В Свердловской области количество самозанятых выросло в 5 раз

В Свердловской области с 2020 года, когда был введён особый налоговый режим для самозанятых, их количество выросло в 5 раз. Общее число плательщиков налога на профессиональный доход в регионе превысило 248,6 тысячи человек. Об этом сообщил министр инвестиций и развития областного кабмина Вадим Третьяков на пресс-конференции ТАСС.

«Поддержка самозанятых реализуется в Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Это один из приоритетов национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”. Налог на профессиональный доход показал свою актуальность и востребованность. В среднем в месяц регистрируется около 6,5 тысячи новых самозанятых, то есть больше 200 человек в день. Мы прогнозируем, что к концу 2023 года сумма уплаченных ими налогов составит порядка 1,5 млрд рублей», — отметил Вадим Третьяков.

По данным УФНС России по Свердловской области, по итогам 2022 года самозанятые уплатили налогов на сумму 1 млрд 43,5 млн рублей, а за первую половину 2023 года — 722,8 млн рублей. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев рассказал, что инструменты поддержки самозанятых адаптируются в соответствии с текущей ситуацией и потребностями.

«Сегодня в арсенале фонда разнообразные инструменты содействия для этой категории. Самозанятые могут получить заём по минимальной на рынке ставке, равной 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ. Они могут проходить различные образовательные программы и практикумы, участвовать в форумах с авторитетными региональными и федеральными спикерами. Для поддержки самозанятых и продвижения результатов их труда раз в квартал мы организуем сезонные ярмарки в “Домне”. Кроме того, они могут на бесплатной основе представлять свою продукцию на онлайн-витрине “Домны” и в бутике “Имена”», — сказал Валерий Пиличев.

Ближайшая новогодняя ярмарка пройдёт в «Домне» 16 и 17 декабря. В этом году она займёт не только пространство кластера, но и часть улицы Вайнера, где разместятся брендированные домики. На конкурс уже поступило порядка 100 заявок от самозанятых региона, сейчас фонд отбирает участников.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина отметила, что увеличение числа самозанятых в том числе связано с удобством данного налогового режима.

«Физическому лицу приходится минимально взаимодействовать с налоговыми органами, начиная с регистрации и заканчивая снятием с учёта. Отсутствует обязанность сдавать отчёты. Удобны низкие ставки — 6% и 4%. Нет необходимости регистрировать контрольно-кассовую технику и уплачивать страховые взносы. Это основные преимущества налогового режима», — отметила Юлия Смирнягина.

При этом годовой доход самозанятого ограничен суммой 2,4 млн рублей. Плательщик налога на профдоход не может нанимать работников и осуществлять деятельность по перепродаже, отметила представитель ведомства.

По данным УФНС, жители Свердловской области чаще всего регистрируют свою самозанятость в следующих сферах: перевозка пассажиров и грузов, доставка на дом, маркетинг и реклама, ремонт и строительство, аренда квартир, торговля самостоятельно произведённым товаром, обучение и репетиторство. Более 80% чеков выписаны самозанятыми в адрес физических лиц, около 20% — в адрес предприятий.