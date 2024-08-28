В Свердловской области каждый второй ребёнок мечтает стать блогером, чтобы зарабатывать лёгкие деньги

Каждый второй ребёнок, живущий в Екатеринбурге, согласно опросу, мечтает стать блогером. 38% детей от 10 до 14 лет видят в данной профессии лёгкий способ заработка. Об этом подростки рассказали, отвечая вопросы торговой сети О’кей вместе с родителями. Всего в исследовании приняли участие 1374 человека.

Регулярно смотрят каналы и подкасты различных блогеров 68% детей. Наибольшей популярностью пользуются мультфильмы — 71%, блогерский контент — 61%, обзоры игр — 45%, обзоры на различные покупки — 29%, кулинарные обзоры — 26%. Развивающие каналы оказались на последнем месте — их смотрит 16% детей.

Снимать обзоры на игры хотят 40% мальчишек и девчонок, рассказывать о жизни, путешествиях и покупках — 23%. 19% ребят мечтают стать фуд-блогерами. 16% хотели бы в будущем делать интервью и посвятить этому свой блог.

Среди причин, которые вызывают у детей желание развивать себя в блогосфере, — восприятие блогерства как простого способа для заработка. Так считают 38% участников опроса. При этом 24% убеждены, что этот способ дохода позволит развиваться в чём-то ещё, не лишая себя свободного времени. 14% видят в блогерстве популярность и ставят это конечной целью. 7% хотят за счёт собственных проектов рассказать людям о чём-то полезном.

Родители же такие планы не одобряют. 48% видят своих детей в специальностях IT и DATA-сферы, инженерии и высоких технологий. 31% взрослых хотели бы, чтобы ребёнок посвятил себя науке, медицине или образовательной среде. 13% настроены создавать ребёнку почву для развития в рабочих профессиях. Об однозначной поддержке творческого блогерского пути заявили только 2% мам и пап.