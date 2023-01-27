В Свердловской области каждое четвёртое преступление совершено IT-мошенниками

В Свердловской области полиция подвела итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью за прошедший 2022 год. Уровень преступности в регионе продолжает сохранять позиции одного из самых низких среди основных субъектов страны. Положительная динамика прослеживается в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Согласно данным статистики, каждое четвёртое преступление совершено в IT-сфере, сообщили по результатам коллегии в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам начальника штаба свердловского полицейского главка Станислава Каргаева, по общей регистрации преступлений Свердловская область занимает восьмую строчку после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Челябинской, Ростовской областей и Республики Татарстан. Уровень преступности в регионе на 100 тысяч жителей остаётся одним из самых низких среди крупных субъектов РФ. Кроме того, на 26,7% снизилось количество граждан, погибших от преступных посягательств.

Полковник Каргаев отметил, что в 2022 году наблюдается снижение особо тяжких преступлений на 6,2%, тяжких — на 10,6%, небольшой и средней тяжести — на 2,7% и 4,7% соответственно. В регионе на 11,9% снизилось число убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 3,5%, в том числе повлёкших смерть потерпевших — на 4,4%, разбоев — на 24,2%, грабежей — на 8,5%, краж всех видов — на 2,5%.

За прошлый год правоохранительными органами области расследовано более 30 тысяч преступлений. Раскрыто 1337 краж с банковских счетов. Раскрываемость данного вида преступлений возросла практически на 20% и составила 60,4%. Кроме того, на 2,3% снижен показатель числа преступлений, совершённых лицами, ранее имевшими криминальный опыт. На 13% меньше зарегистрировано преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Снижено число преступлений, совершённых иностранными гражданами.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, положительные наработки имеются у гарнизона полиции и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидировано 15 наркопритонов, 7 нарколабораторий, изъято 113 кг различных видов наркотических веществ, в том числе 14 кг опийной группы, из них 8 кг героина, 18 кг наркотиков каннабисной группы и более 80 кг синтетических препаратов.

По итогам 2022 года каждое четвёртое зарегистрированное преступление совершено в сфере IT-технологий. Каждый пятый пострадавший от мошенников — пенсионер.

За прошедший год на территории области сотрудники Госавтоинспекции добились снижения на 4,4% основных показателей аварийности ДТП с пострадавшими, числа погибших в ДТП — на 12,7% и раненых — на 5,2%. Но несмотря на положительную статистику, тревогу вызывают показатели в этом направлении по Алапаевску, Нижнему Тагилу, Тугулыму, Шали, Сысерти, Берёзовскому, Богдановичу, Верхней Салде, Ирбиту, Кушве, Новой Ляле, Качканару, Туринску и Ревде. Основными причинами ДТП стали выезд на полосу встречного движения, несоответствие скоростным условиям, наезды на пешеходов и нарушение правил проезда перекрёстков.

«Начальник главка заслушал ряд руководителей территориальных ОВД и структурных подразделений ГУ, где имеются упущения в работе. Несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, им установлен конкретный срок для устранения недостатков в оперативно-служебной деятельности. Завершая коллегию, генерал Александр Мешков довёл до участников совещания наиболее приоритетные направления в работе на 2023 год. Среди них — активизация профилактики мошенничеств, в сфере незаконного оборота наркотиков, экстремизма, коррупции. Дополнительные меры рекомендовано предпринять по укомплектованию подразделений, в том числе при помощи возможностей ветеранских организаций и общественных советов», — резюмировал Валерий Горелых.