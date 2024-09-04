В Свердловской области к новому учебному году реконструировали спортивные залы и площадки в 18 сельских и городских школах, на эти цели направлено 400 млн рублей 

В Свердловской области к новому учебному году реконструировали спортивные залы и площадки в 18 сельских и городских школах, на эти цели при содействии губернатора Евгения Куйвашева было направлено более 400 млн рублей.

Выполненные работы ориентированы на создание в школах условий для занятий физической культурой и спортом, соответствующих современным стандартам, и отвечают задачам национального проекта «Образование».

Обновлённая спортивная инфраструктура появилась в сельских школах Байкалово, Краснополья, Покровского, Кировского, Ключиков, Завьяловского, в посёлке Половинный. Помимо самих спортзалов проведена реконструкция раздевалок, душевых и туалетных комнат, приобретён новый инвентарь. Заниматься физкультурой в комфортных условиях теперь будут порядка двух тысяч школьников.

Кроме того, в новом учебном году в Свердловской области в 11 учебных заведениях будут оборудованы спортивные площадки и школьные стадионы. Уже открылись площадки для уличных занятий физкультурой в школах Екатеринбурга, Богдановича и Новой Ляли. Модернизированные площадки с футбольными, баскетбольными и волейбольными полями, зонами для сдачи нормативов ГТО и беговыми дорожками скоро откроются в школах Нижнего Тагила, Красноуральска, Нижней Салды, Режа, посёлков Покровское, Знаменское, Ис и Троицкое.

«За 10 лет в более чем двух сотнях общеобразовательных организаций отремонтированы спортивные залы и вспомогательные помещения, в 94 школах оборудованы спортивные площадки. Создание современной инфраструктуры и формирование педагогических кадров в сельских школах и в школах малых городов — одно из важнейших направлений системы образования», — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.