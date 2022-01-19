В Свердловской области к 2025 году построят второй аэропорт

Свердловское министерство строительства и развития инфраструктуры внесло в генплан Екатеринбурга до 2025 года строительство второго аэропорта.

«Предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации», — сказано в пояснительной записке к генплану.

Точные сроки строительства аэропорта в документах не прописаны. Уточняется, что только за счёт территорий Екатеринбурга его строительство невозможно. Поэтому, если аэропорт всё-таки начнут возводить, он затронет землю и другого муниципального образования.

Отмечается, что новый аэропорт построят, если пассажиропоток и количество воздушных грузоперевозок в столице Урала продолжат расти.

Также действующий аэропорт Кольцово к 2030 году планирует расширяться. Там появится третья взлётно-посадочная полоса, дополнительные здания терминалов и многоуровневая парковка. Объём грузооборота Кольцово вырастет до 79,4 тонны, что втрое больше, чем в 2014 году.

Напомним, в 2017 году тогдашний мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обещал переоборудовать военный аэродром Салка в гражданский аэропорт к 300-летию города.