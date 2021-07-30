В Свердловской области к 2024 году построят 21 новую школу

В городах Свердловской области к 2024 году будет построено больше 20 современных школ. Об этом сегодня рассказал глава региона Евгений Куйвашев на открытии школы № 80 на Уралмаше в Екатеринбурге.

Новая школа на Уралмаше на 1000 мест была возведена на месте старого здания 1936 года постройки. Новое здание соответствует всем требованием и укомплектовано современным оборудованием. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов побывали в учебных кабинетах и лабораториях, пообщались с педагогами.

«Я знаю, как долго на Урамаше ждали открытия новой школы. Поэтому сегодня большой праздник! Мы с коллегами рады, как первоклашки на линейке 1 сентября. И надеемся, что детям здесь также понравится. Здесь всё сделано так, как должно быть в современной школе, по лучшим мировым практикам — от кабинетов до учебных программ. Мы посмотрели “начинку” — лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что это школа, можно подумать, что это офис крутой IT-компании», — сказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор поделился планами по строительству новых школ в области на ближайшие четыре года. В регионе будет построена 21 школа и новые корпуса к действующим образовательным учреждениям на 15 750 детей. Как сообщают в департаменте информполитики региона, проекты будут реализованы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Красноуфимске, Байкаловском МО, Берёзовском, Первоуральске, Артинском ГО, Пышминском ЦО, Серове.

Ранее новые школы были построены в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ревде, Верхней Пышме, Арамиле, Невьянске, посёлках Баранчинский и Сосновка.

Как стало известно в конце 2020 года, в Нижнем Тагиле новая школа на 1200 мест будет построена на Гальянке за ФОК «Президентский». Учебное заведение будет построено по проекту школы № 100 на Муринских прудах, которая открылась 1 сентября 2019 года.