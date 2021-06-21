В Свердловской области из-за выборов в Госдуму детей отправят на трёхдневный дистант

В Свердловской области прорабатывают вариант перевода школьников на дистанционное обучение в период многодневного голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание (17, 18, 19 сентября), заявил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Причиной такого решения он назвал то, что многие избирательные участки работают в школах.

«Там будут участвовать не только школы, но и другие образовательные учреждения, на территории которых есть избирательные участки. Я думаю, что это будет дистанционное обучение. Учебный процесс не пострадает, дети часы не потеряют», — утверждает Русинов.

По словам главы избиркома, соответствующее соглашение ведомство заключит с Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области.

По его словам, во время многодневного голосования будет также избрано 35 дум в муниципалитетах.

«Выборы будут проходить на 2,5 тысячах участков. На них будут работать 25 тысяч членов комиссии. Также будет предусмотрено 38 временных избирательных участков: СИЗО № 4, Кольцово, железнодорожный вокзал и 32 лечебных учреждения», — сказал председатель регионального избиркома.

Он также добавил, что на 1531 участке будет организовано видеонаблюдение с выводом трансляции в интернет. Граждане также имеют возможность проголосовать «на дому», вызвав выездную бригаду. Русинов пообещал, что ночью будет обеспечена сохранность заполненных бюллетеней в сейфах через работающие регистраторы.