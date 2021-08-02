В Свердловской области из-за схода с рельсов восьми грузовых вагонов возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов восьми грузовых вагонов поезда, сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

По версии следствия, 30 июня в 15:08 на 1623-м км 5-го пикета перегона ст. Ревда — ст. Решёты Свердловской железной дороги был допущен сход восьми вагонов поезда № 1288. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждено более 100 метров железнодорожного полотна. В результате данного транспортного происшествия Свердловской железной дороге — филиалу ОАО «РЖД» — причинён ущерб на сумму более 4 млн рублей.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц», — сообщили в ведомстве.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства подразделения ОАО «РЖД» готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчинённых.