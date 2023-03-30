В Свердловской области из-за разгерметизации трубы произошёл взрыв газопровода

29 марта около 22:00 в Свердловской области в районе посёлка Пелым произошёл взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что причиной ЧП стала разгерметизация трубы на участке Ямбург — Елец 1, в результате чего началось факельное горение. На месте работали пожарные и ремонтные бригады «Газпром-Трансгаз Югорска». В компании заявили, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным газопроводам. Причины произошедшего уточняются.