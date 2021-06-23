В Свердловской области из-за коронавируса отменили международный горный марафон «Конжак»

23.06.2021 13:56
В Свердловской области из-за прихода третьей волны COVID-19 отменили международный горный марафон «Конжак», сообщил 66.ru главный организатор мероприятия Александр Никишов.
Решение о переносе мероприятия принял штаб по борьбе с коронавирусом города Карпинска.
«Марафон перенесли на неопределённый срок — до улучшения эпидобстановки. Надеемся, что удастся провести его в конце лета — в августе, когда спадёт заболеваемость», — рассказал Никишов.
Гора Конжаковский камень (высота 1569 метров) — высшая точка Свердловской области. С 1997 года здесь проводится международный горный марафон «Конжак» — самый популярный горный марафон в стране. Преодолеть 42 км до вершины горы и обратно на Конжак ежегодно приезжают тысячи бегунов и туристов.
- На Конжаке неоднократно случались ЧП: так, в 2019 году неподалёку от трассы марафона взорвался бензовоз, водитель которого решил подвести девять туристов, среди которых были участники марафона. Трое пассажиров погибли, семь человек получили ранения.
- Ранее в Свердловской области отменили «Ночь музыки», общегородской выпускной, Сабантуй, фестиваль «Гастроном».