В Свердловской области из-за коронавируса отменили международный горный марафон «Конжак»

В Свердловской области из-за прихода третьей волны COVID-19 отменили международный горный марафон «Конжак», сообщил 66.ru главный организатор мероприятия Александр Никишов.

Решение о переносе мероприятия принял штаб по борьбе с коронавирусом города Карпинска.

«Марафон перенесли на неопределённый срок — до улучшения эпидобстановки. Надеемся, что удастся провести его в конце лета — в августе, когда спадёт заболеваемость», — рассказал Никишов.

Гора Конжаковский камень (высота 1569 метров) — высшая точка Свердловской области. С 1997 года здесь проводится международный горный марафон «Конжак» — самый популярный горный марафон в стране. Преодолеть 42 км до вершины горы и обратно на Конжак ежегодно приезжают тысячи бегунов и туристов.