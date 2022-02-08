В Свердловской области из поезда на ходу выпала проводница

В Свердловской области погибла 24-летняя проводница поезда. Она выпала из вагона. Трагедия произошла на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Белоярского района, когда поезд ехал между Екатеринбургом и Каменском-Уральским, сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

Тело проводницы обнаружили машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. На место происшествия выезжали следователи. Известно, что в вагоне, из которого выпала проводница, позднее обнаружили незапертую дверь.

В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России E1.RU также подтвердили информацию о произошедшем. Обстоятельства выясняются.