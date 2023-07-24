В Свердловской области из колонии пытался сбежать педофил

В Тавде сотрудники исправительной колонии строгого режима № 19 поймали осуждённого, пытавшегося сбежать из-под охраны. Инцидент произошёл на минувшей неделе, 21 июля. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, правонарушитель работал контролёром деревообрабатывающего производства и находился на лесопилке. В 17:00 он своевольно покинул рабочее место и направился на запрещённую территорию, где его и задержали охранники.

«В 17:12 часовой на наблюдательной вышке поста, заметив осуждённого, преодолевающего ограждение внутренней запретной зоны на одном из участков, предупредил нарушителя окриком “Стой! Стрелять буду” и вызвал срабатывание ручного охранного извещателя. Несмотря на это, осуждённый продолжал движение, после чего часовой произвёл предупредительный выстрел вверх. При преодолении осуждённым основного ограждения часовой применил штатное вооружение, но осуждённый продолжил движение, преодолел внешнюю тропу наряда и в 17:20 был задержан сотрудниками колонии на территории, прилегающей к охраняемому объекту», — уточнил Александр Левченко.

В тавдинской ИК-19 отбывают наказание неоднократно судимые граждане. Нарушитель режима был осуждён по статье 132 ч. 4 п. «б», 69 ч. 3, 4, 97 ч. 1 п. «д», 99 ч. 2 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорён к 14 годам лишения свободы.

По факту случившегося назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств в учреждение прибыло руководство и сотрудники областного ГУФСИН.