В Свердловской области ищут восьмерых человек, потерявшихся в лесах

В 2021 году в Свердловской области резко выросло количество людей, потерявшихся в лесах: по данным замначальника регионального ГУ МЧС Сергея Щербакова, сейчас ищут пятерых человек, которые считаются без вести пропавшими, пишет E1.ru.

По данным отдела разыскной работы управления угрозыска МВД, пропавших ещё больше — восемь человек. Расхождение со статистикой МЧС объясняется тем, что не ко всем случаям успевают подключиться спасатели.

«Цифры в этом году намного больше, чем обычно. По сравнению с тем же периодом прошлого года — почти в два раза. Объясняется это погодой: необычайно жаркий май и тёплый июнь, люди в массовом порядке едут отдыхать на природу. При этом, по статистике, две трети случаев обычно приходятся на сезон сбора грибов и ягод, который сейчас ещё толком даже не начался», — говорит замначальника отдела разыскной работы Аркадий Болтов.

По данным МЧС, из девятнадцати человек, которых спасатели искали в лесах и на водоёмах, четверо погибли. Статистика говорит о том, что более трети потерявшихся — это люди старше 60 лет.

Спасатели напомнили основные правила, чтобы не потеряться в лесу: во-первых, обязательно нужно предупреждать родных и близких, куда вы направляетесь и когда вернётесь, во-вторых, не забывать брать с собой телефон. Кроме того, необходимо надевать яркую одежду, а лучше всего вообще не ходить в одиночку, особенно по незнакомой местности.