В Свердловской области ищут разработчиков лучшей бизнес-идеи в ритейл-сфере 

В Екатеринбурге в начале декабря пройдёт ежегодный форум CorpSpace (18+), на котором инноваторы и крупные компании смогут найти друг друга и договариваться о сотрудничестве. В этом году в рамках форума пройдёт конкурс среди разработчиков проектов в ритейл-сфере.

«По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе выстроен системный подход в вопросах внедрения передовых "умных" технологий. Форум CorpSpace является уникальной площадкой, где крупный бизнес может найти эффективное решение, а стартапы быстро коммерциализировать свои разработки. По итогам этой работы уже внедрено 10 разработок в сфере строительства, логистики, торговли и других», – рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

К участию в нынешнем CorpSpace приглашаются компании, разрабатывающие современные маркетинговые инструменты и решения по оптимизации процессов в сфере ритейл. Стартап-проекты могут быть связаны с работой с персоналом, организацией пространства в торговой точке, а также с улучшением работы в период пандемии. В рамках конкурса CorpSpace Свердловский фонд поддержки предпринимательства ждёт проекты в стадии не ниже MVP (минимально жизнеспособный продукт) с готовой командой и действующим юридическим лицом, находящими в Едином реестре СМСП. С подробными условиями отбора можно ознакомится на сайте CorpSpace.

«В работе с инновационными компаниями мы видим свою миссию в том, чтобы помочь им донести свои идеи до крупных корпораций. Мы проводим разные мероприятия для крупного бизнеса и стартапов, где первые делятся опытом внедрения технологий, а вторые предлагают инновационные решения. Например, в октябре мы провели День поставщика, на котором было презентовано восемь проектов свердловских компаний. Мы подбираем для малых инвестиционных предприятий и другие инструменты поддержки: льготные займы, поручительства, консультации по существующим на сегодня программам, в том числе Фонда содействию инновациям», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

До 15 ноября ведётся приём заявок от инноваторов. 18 ноября состоится установочная сессия, 24 ноября — первый очный отбор проектов, 30 ноября — второй очный отбор проектов. А на 3 декабря намечены финал конкурса, презентация проектов перед экспертами и представителями торговой сети «Пятёрочка». По итогам форума будут отобраны лучшие проекты, которые впоследствии внедрят в одной из крупнейших федеральных торговых сетей.

«Мы ищем новые нестандартные решения и свежие идеи. Это могут быть разработки в области мониторинга покупательского поведения или прогнозирования спроса, интерактивные сервисы для наших гостей, решения по работе с персоналом, оптимизации логистики. Также нам интересны проекты по изменениям в организации пространства магазинов, внедрению интерактивных витрин и другие инновации. Свердловская область славится командами разработчиков, поэтому уверен, мы получим много достойных проектов и выбрать победителей конкурса будет непросто», – говорит директор макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Роман Степанов.

CorpSpace проходит при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».