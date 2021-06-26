В Свердловской области ищут педофила с татуировкой дракона

Полиция и Следственный комитет разыскивают пожилого мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Как сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, разыскиваемый имеет характерные татуировки: на груди — «храм», на запястье правой руки — «дракон», на левом плече — «молодая девушка». Был одет в лёгкую кофту тёмно-зелёного цвета, тёмно-коричневый камуфляж, джинсы синего цвета с подтяжками чёрного цвета, с серыми большими полосками, а также в чёрные кроссовки. С собой имел небольшую сумку светло-коричневого цвета, надетую через плечо. Плотного телосложения, рост 170 см, носит очки, может иметь слабое зрение. Особые приметы: хромает на правую ногу.

По словам источника E1 в силовых структурах, ранее судимого мужчину по имени Александр подозревают в сексуальном насилии.

«Неделю назад он надругался над подростком с применением силы. Всё произошло в районе частного сектора по улице Гражданской города Берёзовский. Родители написали заявление, по приметам составили фоторобот. Когда стали проверять всех лиц, судимых за аналогичные преступления, смогли установить его личность. Мужчина не стал дожидаться полиции и скрылся», — рассказал собеседник издания.

Всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить, в том числе конфиденциально, информацию по телефонам: 89502022492 (уголовный розыск), 89615744484, 8(343)6949366 (следственный отдел СКР), а также по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)3587161.