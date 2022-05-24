В Свердловской области губернаторам разрешат избираться больше двух сроков подряд 

Губернатор Свердловской области сможет избираться на неограниченное число сроков. Соответствующее предложение по поводу изменения устава региона внесли депутаты Законодательного собрания. Отметим, что ранее по закону руководить регионом можно было не более двух сроков подряд.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России». Нововведения связаны с изменениями в федеральном законодательстве. Так, согласно ФЗ № 414, из устава региона исключат пункт о том, что должность губернатора нельзя занимать более двух сроков подряд. Кроме того, согласно изменениям, отзывать главу региона также будет запрещено. Законопроект областной парламент уже поддержал в двух чтениях из трёх.

Напомним, Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году. Сейчас завершается его второй срок в должности губернатора. При этом в сентябре 2022 года на выборах губернатора Куйвашев смог бы участвовать и без изменений устава, так как первый раз на этот пост его назначил президент России.

Выборы главы региона пройдут 11 сентября. 20 мая в формате видеоконференции Евгений Куйвашев встретился с Владимиром Путиным, который одобрил его выдвижение на пост губернатора на грядущих выборах.