В Свердловской области грузовик въехал в частный дом 

Сегодня в 07:00 в деревне Малое Белоносова Каменского района грузовик съехал с дороги и врезался в частный дом на улице Калинина. В доме проживает трое взрослых и двое детей, в момент ДТП хозяев на месте не было, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что 45-летний водитель автомобиля Scania двигался из Перми в сторону Каменска-Уральского, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в жилой дом. В результате ДТП грузовик получил механические повреждения. Также повреждён забор частного дома, частично — надворные постройки. В результате аварии причинён ущерб линиям электропередач.

Сам водитель грузового автомобиля пояснил, что перед пешеходным переходом он снизил скорость и в это время машину занесло вправо. Зацепив обочину, его повело влево, после чего большегруз выехал за пределы проезжей части и наехал на жилой дом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка.

В настоящее время на месте ДТП сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверкой займётся прокуратура Каменского района.