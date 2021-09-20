В Свердловской области гречка подорожала до 114,5 рубля за килограмм

Розничные цены на гречку в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм и достигли рекордного уровня впервые за десять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом в Свердловской области гречка подорожала ещё сильнее и к середине сентября стоит в среднем около 114,5 рубля за килограмм.

По данным Свердловскстата, на Урале гречка стала стоить больше 100 рублей за килограмм ещё в прошлом году. В начале 2020 года килограмм крупы обходился уральцам в 75,86 рубля, но затем в течение года произошёл резкий рост цены. В ноябре прошлого года средняя стоимость крупы в регионе была 108,68 рубля, сообщает Znak.com.

За прошлый год рост составил 47%. За полтора года гречка в Свердловской области подорожала в 1,5 раза. В последний месяц небольшой рост цен на гречку продолжился. За август крупа подорожала на 2,18% по сравнению с июлем.

Специалисты говорят, что стоимость гречки в магазинах может расти из-за дефицита на рынке. По другой версии, на цены повлияло решение правительства РФ о временном запрете на экспорт гречки летом. Производители «придержали» свою продукцию, что привело к росту оптовых цен.