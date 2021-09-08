В Свердловской области «граждане СССР» требуют исключить их из списков избирателей

В Свердловской области члены организации «Союз славянских сил Руси»*, которые называют себя «гражданами СССР», требуют исключить их из списка избирателей на выборах в Госдуму и Заксобрание региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В частности, известно, что такие заявления подали три жителя Екатеринбурга, шесть жителей Верхнего Тагила, житель Берёзовского. В избиркоме отметили, что личное заявление не является основанием для исключения избирателя из списка.

«Не сказали бы, что явление носит массовый характер, но факты есть в нескольких муниципальных образованиях. Так случается регулярно, на каждой избирательной кампании», — сказали в пресс-службе избиркома.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России. Члены этой организации отрицают распад СССР и считают, что России не существует, поэтому они не хотят участвовать в выборах в стране. В Свердловской области у членов организации регулярно проходят обыски, изымаются листовки, книги и другие материалы, которые считаются запрещёнными.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.