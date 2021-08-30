В Свердловской области горит восемь тысяч гектаров леса

На территории Свердловской области горят леса на площади почти 8 тысяч га, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным ведомства, в 10 часов утра 29 августа действовали 49 природных пожаров на площади 7814,7 га, из них локализованы 34 на площади 6511,7 га.

Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3995 га), а также Первоуральского городского округа (общая площадь 1184,7 га). На пожарах работают 925 человек личного состава лесохраны и МЧС, 235 единиц техники, в том числе 33 пожарные машины, 13 бульдозеров, 44 трактора.

На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.

В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнём, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены, о любом возгорании необходимо сообщать по номеру 112.